عمران: الأضحية عبادة خاصة.. والشرع يؤكد على سلامتها (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور، خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع يؤكد على سلامة الأضحية وسلامة لحومها، مؤكدًا أن الأضحية عبادة خاصة المقصود منها إطعام الفقير في هذه المناسبة.

وأضاف عمران في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم": "أن سلامة الأضحية شرط مطلوب فيها، ولابد أن يكون لحم الأضحية موفور من أجل إطعام الفقير وإغنائه عن السؤال في هذه الأيام".

وتابع "إذا كانت الحاجة إلى المال أكثر ففي هذه الحالة لا مانع من إخراج المال بديلًا عن الأضحية خاصة في أوقات الحاجة، ولكن الأضحية عبادة خاصة وتقرب إلى الله".

من جانبه قال الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن دور الإدارة الرقابة على اللحوم بعد ذبح الحيوان، مشيرًا إلى أن اختيار الأضاحي يرجع للمضحي نفسه.

 

وكشف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، عن الشروط الواجب توافرها في الأضحية السليمة، والتي تتمثل في ضرورة شراء الأضحية من مصدر موثوق فيه من جزار موثوق فيه او شوادر وزارة التموين والزراعة، وليس من التجار والشوادر مجهولة المصدر، معقبًا: "لو الحيوان في مشكلة مش هيعرف يرجعه".

وتابع مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجب فحص الشكل الخارجي للحيوان، والتأكد من أن الحيوان ليس عوراء أي عينه لامعة ليس بها عيب أو إفرازات أو احمرار، أو عرجاء أي القوائم سليمة، ولا مريضة بحيث يكون الحيوان واقف سليمة وحركته نشيطة وليس خامل او مطأطأ الرأس أو يقف جانبًا، مع التأكد من عدم خروج إفرازات من الفم والأنف مع عدم وجود مظاهر للإسهال على الساقين، فضلًا عن التأكد من أن الكرش ليس منتفخ، وأن تكون سلسلة الظهر مكساه باللحوم. 

وناشد، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن لوزارة الزراعة 19561، أو التوجه لمديريات الطب البيطري للإبلاغ عن أي شكوى بشأن الأضاحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عيد الاضحى الأضاحى اضحيه اخبار

أخبار تهمك

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يومين

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

منذ ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

سنظل نادي القرن.. مرتضى منصور يوجه رسالة للجمعية العمومية بالزمالك

منذ 38 دقيقة

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة الحيوانية" توضح تعليمات اختيار الأضحية السليمة

"الخدمات البيطرية": تعذيب الأضاحي قبل الذبح أمر مرفوض إنسانيًا ودينيًا

قبل الشراء.. تعرف على صفات الأضحية السليمة

وزير الزراعة يشيد بأداء أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم

الزراعة تكشف الشروط الواجب توافرها في الأضاحي

تعرف على شروط ومواصفات الأضحية السليمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

06:14 م

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

07:04 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً