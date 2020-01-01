عمران: الأضحية عبادة خاصة.. والشرع يؤكد على سلامتها (فيديو)



وأضاف عمران في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم": "أن سلامة الأضحية شرط مطلوب فيها، ولابد أن يكون لحم الأضحية موفور من أجل إطعام الفقير وإغنائه عن السؤال في هذه الأيام".



وتابع "إذا كانت الحاجة إلى المال أكثر ففي هذه الحالة لا مانع من إخراج المال بديلًا عن الأضحية خاصة في أوقات الحاجة، ولكن الأضحية عبادة خاصة وتقرب إلى الله".



من جانبه قال الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن دور الإدارة الرقابة على اللحوم بعد ذبح الحيوان، مشيرًا إلى أن اختيار الأضاحي يرجع للمضحي نفسه.







وكشف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، عن الشروط الواجب توافرها في الأضحية السليمة، والتي تتمثل في ضرورة شراء الأضحية من مصدر موثوق فيه من جزار موثوق فيه او شوادر وزارة التموين والزراعة، وليس من التجار والشوادر مجهولة المصدر، معقبًا: "لو الحيوان في مشكلة مش هيعرف يرجعه".



وتابع مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجب فحص الشكل الخارجي للحيوان، والتأكد من أن الحيوان ليس عوراء أي عينه لامعة ليس بها عيب أو إفرازات أو احمرار، أو عرجاء أي القوائم سليمة، ولا مريضة بحيث يكون الحيوان واقف سليمة وحركته نشيطة وليس خامل او مطأطأ الرأس أو يقف جانبًا، مع التأكد من عدم خروج إفرازات من الفم والأنف مع عدم وجود مظاهر للإسهال على الساقين، فضلًا عن التأكد من أن الكرش ليس منتفخ، وأن تكون سلسلة الظهر مكساه باللحوم.



وناشد، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن لوزارة الزراعة 19561، أو التوجه لمديريات الطب البيطري للإبلاغ عن أي شكوى بشأن الأضاحي.

قال الدكتور، خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع يؤكد على سلامة الأضحية وسلامة لحومها، مؤكدًا أن الأضحية عبادة خاصة المقصود منها إطعام الفقير في هذه المناسبة.