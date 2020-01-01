بإطلالة جريئة.. إنجى المقدم تشعل إنستجرام

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:21 م
انجي المقدم
انجي المقدم
ولاء عبد الناصر



تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إنجى المقدم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، من أمام البحر الأبيض المتوسط، وكانت بإطلالة جريئة، وعلقت قائلة"البحر الأبيض المتوسط الجميل".


جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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