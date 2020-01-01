آمنة نصير: أردوغان لديه هوس إعادة الخلافة العثمانية ليشعر بوجوده

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن تركيا تنتهك القوانين الدولية وأصبحت تتدخل في شؤون الدول العربية في مشرقها ومغربها، وكأنها تريد أن تعود قرف الخلافه العثمانيه مره أخرى، حتى يتخلف العالم العربي والإسلامي على تخلفها القديم.





وأضافت "نصير" في تصريح إلى بوابة الفجر، أن أردوغان لديه هوس إعادة الخلافة العثمانية مرة أخرى ليشعر بوجوده، فهو يتصرف تصرفات غير مسؤولة لا كرئيس دولة ولا كمسؤول في المنطقة، مشيرة إلى أن تركيا أصبحت البعبع الواضح والصريح للعالم العربي وللأسف لم نجد هناك تكاتفا من الدول العربية للتصدي لتلك التدخلات.





وتابعت عضو مجلس النواب: أن هذه التدخلات تحتاج إلى تكاتف عربي قوي يتصدى لجنون أردوغان الذي بات يحلم بالخلافه، مستشهده بقول الله عزّ وجل في قرآنه الكريم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وإن لم يتفقوا ستفشل ريحهم ونحن نعيش في فشل الريح الآن بسبب عدم وحدتهم.





وعقلت النائبة آمنة نصير على قرار إرسال قوات قتالية للخارج، مؤكدة أنه قرار اضطراري لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وحماية أمنها القومي.





الموافقة على إرسال الجيش إلى ليبيا