آمنة نصير: أردوغان لديه هوس إعادة الخلافة العثمانية ليشعر بوجوده

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:45 م
أردوغان
أردوغان
عبداللطيف هيبة
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن تركيا تنتهك القوانين الدولية وأصبحت تتدخل في شؤون الدول العربية في مشرقها ومغربها، وكأنها تريد أن تعود قرف الخلافه العثمانيه مره أخرى، حتى يتخلف العالم العربي والإسلامي على تخلفها القديم.

وأضافت "نصير" في تصريح إلى بوابة الفجر، أن أردوغان لديه هوس إعادة الخلافة العثمانية مرة أخرى ليشعر بوجوده، فهو يتصرف تصرفات غير مسؤولة لا كرئيس دولة ولا كمسؤول في المنطقة، مشيرة إلى أن تركيا أصبحت البعبع الواضح والصريح للعالم العربي وللأسف لم نجد هناك تكاتفا من الدول العربية للتصدي لتلك التدخلات.

وتابعت عضو مجلس النواب: أن هذه التدخلات تحتاج إلى تكاتف عربي قوي يتصدى لجنون أردوغان الذي بات يحلم بالخلافه، مستشهده بقول الله عزّ وجل في قرآنه الكريم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وإن لم يتفقوا ستفشل ريحهم ونحن نعيش في فشل الريح الآن بسبب عدم وحدتهم.

وعقلت النائبة آمنة نصير على قرار إرسال قوات قتالية للخارج، مؤكدة أنه قرار اضطراري لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وحماية أمنها القومي.

الموافقة على إرسال الجيش إلى ليبيا

وكان أعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدها، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

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ليبيا بوابة الفجر الخلافة العثمانية آمنة نصير أردوغان

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