إيران تسجل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها اليوم الأحد، تسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلد إلى 291،172 حالة.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 216 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجى إلى 15700 حالة.

وأشارت إلى وجود 3695 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، وارتفع عدد المتعافين إلى 253213 شخصًا،

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.