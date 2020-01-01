إيران تسجل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها اليوم الأحد، تسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلد إلى 291،172 حالة.

 

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 216 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجى إلى 15700 حالة.

 

وأشارت إلى وجود 3695 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، وارتفع عدد المتعافين إلى 253213 شخصًا،

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يومين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 4 ساعات

بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية

منذ ساعة

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

سنظل نادي القرن.. مرتضى منصور يوجه رسالة للجمعية العمومية بالزمالك

منذ نصف ساعة

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

منذ 38 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في إيران لـ 5 آلاف حالة

إيطاليا تسجل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عمان: تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا.. "الصحة" تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا

الصحة البريطانية: تسجيل 1115 إصابة جددية بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

06:14 م

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

07:04 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً