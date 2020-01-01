الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. تعرف عليه

انتهت منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020 اليوم الأحد بعد نهاية جميع المبارياتفي الجولة الـ38 والأخيرة للبريمير ليج.









وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي " البريمير ليج " هذا الموسم منذ الجولة الثانية والثلاثين، ليحقق اللقب الغائب منذ 30 عاما عن خزائن الريدز.





الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي :





1- جيمي فاردي، 23 هدفا .





2- بيير أوباميانج، 22.

3- داني إنجز، 21.





4- رحيم سترلينج، 20.

5- محمد صلاح، 19.





6- ساديو ماني، 18.





7- هاري كين، 18.





8- راؤول خيمينيز، 17.





9- ماركوس راشفورد، 17.





10- أنتوني مارسيال، 17.