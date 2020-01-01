الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. تعرف عليه
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:35 م
مصطفى صابر
انتهت منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020 اليوم الأحد بعد نهاية جميع المبارياتفي الجولة الـ38 والأخيرة للبريمير ليج.
وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي " البريمير ليج " هذا الموسم منذ الجولة الثانية والثلاثين، ليحقق اللقب الغائب منذ 30 عاما عن خزائن الريدز.
الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي :
1- جيمي فاردي، 23 هدفا .
2- بيير أوباميانج، 22.
3- داني إنجز، 21.
4- رحيم سترلينج، 20.
5- محمد صلاح، 19.
6- ساديو ماني، 18.
7- هاري كين، 18.
8- راؤول خيمينيز، 17.
9- ماركوس راشفورد، 17.
10- أنتوني مارسيال، 17.