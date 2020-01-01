الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. تعرف عليه

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:35 م
فاردي
فاردي
مصطفى صابر
انتهت منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020  اليوم الأحد بعد نهاية جميع المبارياتفي الجولة الـ38 والأخيرة للبريمير ليج.

 

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي " البريمير ليج " هذا الموسم منذ الجولة الثانية والثلاثين، ليحقق اللقب الغائب منذ 30 عاما عن خزائن الريدز.

الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي :

1- جيمي فاردي، 23 هدفا .

2- بيير أوباميانج، 22.      
            
3- داني إنجز، 21.  

4- رحيم سترلينج، 20.   
               
5- محمد صلاح، 19.

6- ساديو ماني، 18.

7- هاري كين، 18.

8- راؤول خيمينيز، 17.

9- ماركوس راشفورد، 17.

10- أنتوني مارسيال، 17.

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