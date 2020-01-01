هنا.. رابط الاستعلام عن منحة القوى العاملة 500 جنية عبر البوابه الالكترونيه manpower.gov.eg

رابط الاستعلام عن منحة القوى العاملة ، يبحث المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة علي موعد صرف الدفعه الاخيرة والتي تبلغ قيمتها 500 جنية وبذلك يكون الفائزين بمنحة العماله الغير منتظمة قد حصلوا علي مبلغ الدعم التي وعد به السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي حيث كان هو صاحب المبادرة وذلك لاعانه العمال الذي تضرروا يسبب تداعيات فيروس كورونا ،الجدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي قد كشفت عن موعد الصرف والتي سيلي صرف رواتب المواظفين لشهر يوليو .





رابط الاستعلام عن منحة القوى العاملة

يبحث الكثير من العاملين المستفيدين من منحة العماله الغبير منتظمه عن الرابط الخاص للاستعلام وذلك للتحقق من موعد صرف المبلغ المتبقي من مستحقاتهم حيث ستقوم الوزارة بمخاطبتهم عبر الرسائل النصيه التي سيتم ارسالها لكل المستحقين بموعد ومكان الصرف لتجنب التجمعات في مصالح البريد ،يذكر ان الدكتور محمد سعفان قد اكد علي موعد الصرف سيكون خلال هذا الشهر اي قبل حلول موعد عيد الاضحي حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة العماله الغير منتظمة حوالي مليون وستمائة الف عامل من فئة محدودي الدخل حيث حصل كلا منهم علي دفعتين يقدروا بألف جنيه لكل عامل .





خطوات الاستعلام عن موعد استحقاق منحة 200 جنية

قامت وزارة القوي العامله باتاحة رابط الكتروني حتي يقوم المستفيدين من خلاله بالاستعلام عن موعد استحقاق الدفعه الثالثه والتي تعد الاخيرة وبذلك يكون قد وصل كل المستفيدين مسحقاتهم من مبادرة السيد الرئيس والان دعونا نستعرض لكم الخطوات من خلال النقاط التاليه :





قم بتسجيل الدخول علي موقع القوي العامله.

قم بالضغط علي كلمة خدمات عامة .

ثم اختار الضغط علي كلمة خدمة منحة العماله الغير منتظمة .

قم بكتابة البيانات الطلوبه منك .

قم بالضغط علي كلمة استعلام .