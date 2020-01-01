هنا.. رابط الاستعلام عن منحة القوى العاملة 500 جنية عبر البوابه الالكترونيه manpower.gov.eg

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:32 م
المعاشات
المعاشات
رابط الاستعلام عن منحة القوى العاملة ، يبحث المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة علي موعد صرف الدفعه الاخيرة والتي تبلغ قيمتها 500 جنية وبذلك يكون الفائزين بمنحة العماله الغير منتظمة قد حصلوا علي مبلغ الدعم التي وعد به السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي حيث كان هو صاحب المبادرة وذلك لاعانه العمال الذي تضرروا يسبب تداعيات فيروس كورونا ،الجدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي قد كشفت عن موعد الصرف والتي سيلي صرف رواتب المواظفين لشهر يوليو .

رابط الاستعلام عن منحة القوى العاملة
يبحث الكثير من العاملين المستفيدين من منحة العماله الغبير منتظمه عن الرابط الخاص للاستعلام وذلك للتحقق من موعد صرف المبلغ المتبقي من مستحقاتهم حيث ستقوم الوزارة بمخاطبتهم عبر الرسائل النصيه التي سيتم ارسالها لكل المستحقين بموعد ومكان الصرف لتجنب التجمعات في مصالح البريد ،يذكر ان الدكتور محمد سعفان قد اكد علي موعد الصرف سيكون خلال هذا الشهر اي قبل حلول موعد عيد الاضحي حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة العماله الغير منتظمة حوالي مليون وستمائة الف عامل من فئة محدودي الدخل حيث حصل كلا منهم علي دفعتين يقدروا بألف جنيه لكل عامل .

خطوات الاستعلام عن موعد استحقاق منحة 200 جنية
قامت وزارة القوي العامله باتاحة رابط الكتروني حتي يقوم المستفيدين من خلاله بالاستعلام عن موعد استحقاق الدفعه الثالثه والتي تعد الاخيرة وبذلك يكون قد وصل كل المستفيدين مسحقاتهم من مبادرة السيد الرئيس والان دعونا نستعرض لكم الخطوات من خلال النقاط التاليه :

قم بتسجيل الدخول علي موقع القوي العامله.
قم بالضغط علي كلمة خدمات عامة .
ثم اختار الضغط علي كلمة خدمة منحة العماله الغير منتظمة .
قم بكتابة البيانات الطلوبه منك .
قم بالضغط علي كلمة استعلام .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التضامن منحة القوى العاملة 500 جنية عبر

أخبار تهمك

بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يومين

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg وموعد الصرف

لينك طلقة للدخول على موقع القوى العاملة لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة للاستفاد من منحة الـ 500 جنيه | اعرف شروط التسجيل

الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.. رابط الاستعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة والتسجيل

manpower gov eg وزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثائية للعمالة الغير منتظمة والحصول على 500 جنيه | Inquire now

تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | رابط الاستعلام اسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عن وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه .. كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين للمنحة المرحلة الثانية فقط بالرقم القومي manpower.gov.eg

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

06:14 م

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

07:04 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً