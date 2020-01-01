سنظل نادي القرن.. مرتضى منصور يوجه رسالة للجمعية العمومية بالزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الشكر على الحضور الراقي للأعضاء في حضور الجمعية العمومية العادية.

 

وأضاف مرتضى منصور أن ما يقدمه الأعضاء اليوم ينفي ما يردده بعض المرتزقة بوجود مشكلات داخل النادي اليوم.

 

وقدم رئيس النادي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على متابعته المستمرة معه تليفونيا على مدار اليوم.

 

كما تقدم بالشكر لمديرية الشباب والرياضة ومدير أمن الجيزة وكل القيادات التنفيذية.

 

وألمح مرتضى منصور إلى أن أعضاء النادي بالفرع الرئيسي لهم الحق في دخول فرع أكتوبر وأنه سعيد بما وصل إليه من تنفيذ أحلام ملايين الزملكاوية بأن يكون لهم نادي يليق بهم.


ومن ناحية أخرى أكد رئيس النادي أن رده على الهجوم على فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء التاريخي سيعجب كل المنتمين ويخرس كل المشككين وغيرهم.


وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادي القرن وسيظل نادي القرن رغما عن أي فرد.


وطالب رئيس النادي من أعضاء الجمعية العمومية العادية ضرورة الحضور غدا لمناقشة كل البنود مشددا على احترامه الكامل لمن صوت بنعم أو لا في اليوم الأول لكن الأهم هو المشاركة الراقية منهم جميعا.

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