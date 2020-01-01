قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق مصانع جديدة للملابس القطنية بـ 10 مليار جنيه

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد خامس اجتماع مساء السبت لمناقشة ملف صناعة الغزل والنسيج في مصر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ترتبط بـ 7 ملايين مواطن»، مشيرا إلى أن مصر تستورد ملابس جاهزة بمبالغ كبيرة بسبب تراجع صناعة الغزل والنسيج على مدار 40 عامًا الماضية.



وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير محالج القطن طويل التيلة، لتصديره بأسعار مناسبة تتخطى سعر القطن الأمريكي.



وأشار إلى أن مصر تمتلك 25 محلجًا أحدث ماكينة فيها متوافرة منذ أوائل القرن العشرين، ما يعد سببًا أساسيًا في تراجع جودة القطن المصري، معلقا: "نقيم مصانع جديدة للملابس القطنية بقيمة 10 مليارات جنيه، ومن المقرر دخولها الإنتاج خلال عامين".



ولفت إلى أنه سيتم دمج 32 شركة للغزل والنسيج في 9 شركات ضمن خطة التطوير وأسلوب الإدارة المحترف الذي تتبناه الوزارة، مردفا «القيادة السياسية دعمت خطة الوزارة منذ البداية وبإذن الله نصل إلى التطوير المنشود».



وأوضح أن الوزارة بدأت مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم في المحلة الكبرى، الانتهاء من تنفيذه خلال 14 شهرًا.





وفيى سياق أخر قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يدرسون توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر منذ عام، لافتا إلى أنهم زاروا ثاني أكبر شركة حكومية في صناعة السيارات الكهربائية بالصين بسبتمبر ماضي، ولكن أزمة كورونا عطلت الأمر بعض الشيء.



وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في شهر يونيه لإحياء مصنع النصر للسيارات، منوها بأنه بنهاية شهر سبتمبر ستنتهى الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع الشركة الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية في مصر، ويمكن زيادة حجم الإنتاج إلى 50 ألف سيارة في حالة زيادة الطلب.



ونوه بأنه سيتم إحياء مصنع النصر للسيارات بعد توقفه في 2009، معقبا: "كلنا نعتز بعلامة مصنع النصر"، لافتا إلى أن إنتاج شركة النصر سيتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية، حيث أنها المستقبل لمصر.







وأكد أن هناك خطة موسعة مع جهات مختلفة لتوفير أماكن شحن للسياراات الكهربائية، معقبا: "السيارات الكهربائية عربيات بجد، ومش هتكون زي سيارات الجولف"، مشيرا إلى أنهم سينتجون سيارة تتحمل العمل التجاري.

