زيزو داخل القائمة واستبعاد جنش من ودية دجلة

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:27 م
جنش
جنش
رامي بشاي
عاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية المقررة مساء اليوم وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي استبعاد محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية  بسبب بعض  الآلام في الركبة التي غاب بسببها عن تدريبات أمس.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

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