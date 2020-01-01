جهاز المنتخب يبدي سعادته ببقاء المحمدي وتريزيجيه بالبريميرليج

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:24 م
المحمدي وتريزيجيه
المحمدي وتريزيجيه
محمد جمال
أعرب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري عن سعادته وارتياحه بنجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجية في الإبقاء رسميا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج.


وأثنى الجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري. 


وتعادل أستون فيلا أمام ويستهام إيجابيا بهدف لكل منهما لينجو فريق المحمدي وتريزيجيه من الهبوط ويبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتمنى المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي  التوفيق لهما ولجميع المحترفين في تحقيق كل الأهداف التي تعود على المنتخب الوطني بالنفع والفائدة.

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