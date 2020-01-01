إسلام سامي يدخل السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد

بدأ الكاتب والسيناريست السينمائي إسلام سامي، التحضير لعمل درامي جديد يدخل به السباق الرمضاني في الموسم القادم تحت عنوان "شنطة حمزة وحمزاوي"، حيث سيتم في إطار كوميدي اجتماعي.





وقال إسلام سامي، أنه بدأ التحضير مع شركة الإنتاج لاختيار أبطال العمل، حيث تم الاستقرار بشكل مبدأي على اختيار علي ربيع ومحمد أنور وبعض نجوم الكوميديا الشباب.





وأضاف، أن جاري اختيار أماكن التصوير ستكون حيث ستنقسم أماكن التصوير ما بين مدينة الانتاج الإعلامي ويعض قرى الصعيد وبعض المدن الساحلية.



