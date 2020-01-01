مدير مجزر البساتين يكشف عن شروط الأضحية السليمة (فيديو)



وقال رمضان في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه يشترط في الحيوان أن يكون خاليًا من الأمراض والعوارض البائنة وأن يكون متيقظًا، ناصحًا المواطنين بأن يكون معه متخصص للتأكد من الحالة الصحية للحيوان.



وأضاف مدير مجزر البساتين، أنه ضرورة مراعاة ألا يكون هناك أي إفرازات غير طبيعية من الحيوان، لافتًا إلى ضرورة التأكد من أن وزن الحيوان طبيعي وليس منتفخًا من المياه.



من جانبه قال الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن دور الإدارة الرقابة على اللحوم بعد ذبح الحيوان، مشيرًا إلى أن اختيار الأضاحي يرجع للمضحي نفسه.



وكشف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، عن الشروط الواجب توافرها في الأضحية السليمة، والتي تتمثل في ضرورة شراء الأضحية من مصدر موثوق فيه من جزار موثوق فيه او شوادر وزارة التموين والزراعة، وليس من التجار والشوادر مجهولة المصدر، معقبًا: "لو الحيوان في مشكلة مش هيعرف يرجعه".



وتابع مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجب فحص الشكل الخارجي للحيوان، والتأكد من أن الحيوان ليس عوراء أي عينه لامعة ليس بها عيب أو إفرازات أو احمرار، أو عرجاء أي القوائم سليمة، ولا مريضة بحيث يكون الحيوان واقف سليمة وحركته نشيطة وليس خامل او مطأطأ الرأس أو يقف جانبًا، مع التأكد من عدم خروج إفرازات من الفم والأنف مع عدم وجود مظاهر للإسهال على الساقين، فضلًا عن التأكد من أن الكرش ليس منتفخ، وأن تكون سلسلة الظهر مكساه باللحوم.



وناشد، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن لوزارة الزراعة 19561، أو التوجه لمديريات الطب البيطري للإبلاغ عن أي شكوى بشأن الأضاحي.

كشف مصطفى رمضان مدير مجزر البساتين، عن الشروط والإجراءات الواجب إتباعها في شراء أضحية عيد الأضحى المبارك والمتعلقة بالسن أو الحالة العامة للحيوان، مشيرًا إلى أن الأضحية يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام.