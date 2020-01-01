أهداف مباراة - وست هام يونايتد 1 × 1 أستون فيلا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:13 م
استون فيلا
استون فيلا
محمد مرعي
تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره ويست هام يونايتد في المواجهة التي تجمع بينهم في اطار الجولة الإخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف .

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