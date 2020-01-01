بعد انتهاء الموسم.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020

أسدل الستار على الموسم الكروي للدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بعد نهاية مباريات اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يوليو في الجولة الـ38 والأخيرة للبريمير ليج.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الجولة الثانية والثلاثين، ليحقق اللقب الغائب منذ 30 عاما عن خزائن الريدز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الموسم

1- ليفربول 99 نقطة

2- مانشستر سيتي 81 نقطة

3- تشيلسي 66 نقطة

4- مانشستر يونايتد 66 نقطة

5- ليستر سيتي 62 نقطة

6- ولفرهامبتون 59 نقطة

7- توتنهام 59 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة

9- آرسنال 56 نقطة

10- بيرنلي 54 نقطة

11- ساوثهامبتون 52 نقطة

12- إيفرتون 49 نقطة

13- نيوكاسل 44 نقطة

14- كريستال بالاس 43 نقطة

15- برايتون البيون 41 نقطة

16- وست هام 39 نقطة

17- أستون فيلا 35 نقطة

18- واتفورد 34 نقطة

19- بورنموث 34 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة