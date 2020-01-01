ملخص لمسات تريزيجيه أمام وست هام يونايتد

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تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره ويست هام يونايتد في المواجهة التي تجمع بينهم في اطار الجولة الإخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف .