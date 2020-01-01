الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي ملخص لمسات تريزيجيه أمام وست هام يونايتد الأحد 26/يوليه/2020 - 07:08 م تريزيجيه محمد مرعي Advertisements تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره ويست هام يونايتد في المواجهة التي تجمع بينهم في اطار الجولة الإخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف . أخبار تهمك بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية منذ أقل من ساعة أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد منذ أقل من ساعة عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى منذ ساعتين و 11 دقيقة الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية منذ أقل من ساعتين بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين منذ حوالي 11 ساعة حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة منذ حوالي 4 ساعات كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة منذ نصف ساعة تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية منذ حوالي 7 ساعات حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك منذ حوالي 4 ساعات بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي منذ حوالي 6 ساعات طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر منذ يومين الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة منذ حوالي 9 ساعات إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة منذ يوم عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا منذ حوالي 6 ساعات رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي منذ أقل من ساعتين