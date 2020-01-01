مانشستر يونايتد يهزم ليستر سيتي بثنائية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البريميرليج.

 

وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف فريق مانشستر يونايتد الأول في اللقاء، بينما عزز جيسي لينجارد النتيجة في الدقيقة 98 من المباراة.

 

بينما تغلب فريق برايتون على بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب تيرف مور، وفاز أيضاً ساوثهامبتون على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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مانشستر يونايتد ليستر سيتي كورة رياضة الدوري الإنجليزي

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