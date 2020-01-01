دراسة توصي الدول العربية بتعزيز الناتج المحلي الإجمالي والادخار

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
 أوصت دراسة لصندوق النقد العربي بالعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والادخار أخذاً بالإعتبار خصائص كل اقتصاد مع أهمية أن توفر السلطات مناخاً اقتصادياً ملائماً، وتخصص المزيد من الموارد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولرأس المال البشري، وللتقنيات الحديثة، وللشركات الناشئة.

وتطرقت الدراسة - التي حملت عنوان " العلاقة بين النمو الاقتصادي والادخار في المنطقة العربية " - إلى أهمية الروابط المتبادلة بين هذين المتغيرين أخذاً في الاعتبار النمو الاقتصادي المرتفع المسجل خلال سنوات سابقة بسبب العائدات النفطية وتطور قطاع الخدمات في بعض الدول العربية.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود روابط متبادلة موجبة وغير متماثلة بين النمو الاقتصادي والادخار، حيث أن استجابة الادخار للنمو الاقتصادي تتعدى استجابة النمو الاقتصادي للادخار.

وأكدت الدراسة - في توصياتها لصانعي السياسات في الدول العربية - على أهمية تطوير أسواق رأس المال بالعملات المحلية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتنويع اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بشكل فعّال للحد من تداعيات التقلبات المرتفعة لأسعار النفط.

وأبرزت أهمية حفاظ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسة النقدية المناسبة للتخفيف من آثار التضخم، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والادخار.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يومين

بمشاركة تريزيجيه وصلاح.. أستون فيلا يضمن البقاء رسميا فى البريميرليج وليفربول يسقط نيوكاسل بثلاثية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

منذ نصف ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

06:14 م

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

07:04 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً