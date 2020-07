ترامب يهاجم أوباما وبايدن ويتهمهم بالتجسس على حملته

اتهم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، في تدوينه له اليوم الأحد، عبر حسابة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن بالتجسس على حملته الانتخابية، مؤكدا أنها كانت الإدارة الأكثر فسادا فى التاريخ.

وقال ترامب: "هذا الأسبوع جعلتم بايدن يتواصل مع مدينة أريزونا، لا شئ يجدى نفعا معه بكل الأحوال، لأن الحزب المعارض (وسائل الإعلام الخبيثة) يغطى على كل شئ".

أضاف الرئيس الأمريكى: "خاصة الفساد، إدارة باراك أوباما وجو بادين (من العام 2009 وحتى 2017) الأكثر فسادا فى التاريخ، لقد تجسسوا على حملتى الانتخابية حتى".

This week you had Joe Biden call Arizona a CITY. Nothing matters with him, however, because the Opposition Party (Lamestream Media) covers everything up - especially the corruption. The Obama/Biden Administration is the most corrupt in history. They even spied on my campaign!