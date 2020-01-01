أحمد مرتضى: عدد المشاركين بالجمعية العمومية شهادة لمجلس الزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة النادي، أن أعداد الحضور في الجمعية العمومية، اليوم الأحد، تجاوزت عشرة آلاف عضوا، مؤكدا أنه يعتبر هذا العدد شهادة لمجلس الإدارة الذي عمل على تسهيل المهمة أمام الأعضاء ويبذل قصارى جهده لتطوير النادي.


وقال أحمد مرتضى : "عندما سأرحل عن المجلس سأترك النادي به ٦ مليار أصول ولاعبين دوليين بخلاف الوضع في الماضي".


وأضاف:  إن الزمالك ليس في خصومة مع النادي الأهلي في قضية نادي القرن ونحن نثق أن الفيفا ستمنح الزمالك حقه في قضية لقب نادي القرن".


كما اشاد عضو المجلس بوعي أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك مؤكدا أنه رغم الاجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا لكن الأعضاء حرصوا على الحضور وهو ما يؤكد مدى عشقهم للنادي وثقتهم في مجلس الإدارة.


وأضاف، أحمد مرتضي إن الجميع يعلم أننا نواصل الليل بالنهار من أجل إنهاء جميع الملفات الشائكة.


وطالب عضو المجلس جميع اعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء برأيهم والنزول للنادي فهذا حقهم .

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