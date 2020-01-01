بوروسيا دورتموند يسعى لحضور 15 ألف متفرج بالموسم الجديد

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:24 م
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
يطمح نادي بوروسيا دورتموند أن يسمح له بحضور 15 ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) بينما يأمل فريق فرانكفورت في أن يسمح له بحضور 20 ألف متفرج، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤولو الناديين اليوم الأحد.

وتعكس الخطط مفهوم النظافة الخاص برابطة الدوري الألماني فيما يتعلق بالسماح الجزئي للجماهير بحضور المباريات، وسط تفشي وباء فيروس كورونا، إذا حصلوا على موافقة السلطات. وطالبت الرابطة من الأندية اعتماد المفاهيم التي يمكن أن يتم الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية في ضوء المستويات الإقليمية لعدوى فيروس كورونا.

وقال كارستين كارمر المدير الإداري لفريق بوروسيا دورتموند لصحيفة "تاج شبيجل" :"بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي يجب الالتزام بها نخطط حاليا لحضور من 12 إلى 15 ألف متفرج".

وبشكل طبيعي، فإن أكبر ملعب كرة قدم في ألمانيا يتسع لـ81 ألف متفرج في مباريات البوندسليجا.

ومع إقامة أغلب مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي بدون جمهور بسبب الوباء، خسر دورتموند ما يقرب من أربعة ملايين يورو (6ر4 مليون دولار) في المباراة الواحدة.

ويأمل كارمر أن يتم استخدام بعض المقاعد التي يبلغ عددها أربعة آلاف كرسي في منطقة الضيافة مرة أخرى بجانب مقاعد المتفرج العادية.

وقال :" بالطبع هذا سيكون ضربة موجعة للحسابات إذ تم خسارة هذا الدخل بالكامل".

وفي الأوقات العادية، يتسع ملعب كوميرز بانك لـ500ر51 متفرج ولكن كل مباريات كرة الإحترافية في ألمانيا أقيمت بدون جمهور في نهاية الموسم الماضي بسبب الوباء.

وقال أكسيل هيلمان، عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت لمجلة "كيكر" قبل بداية الموسم الجديد في سبتمبر المقبل :"خطتنا مبنية على حضور 20 ألف متفرج، رغم أن هذا يعتمد على الأوضاع، يمكن أن أيضا أن يحضر المباريات 15 ألف أو 24 ألف".

وقال هيلمان :"سنناقش مع مجموعات الجماهير إجراء التخصيص الملموس للحضور".

وأضاف :"بشكل عام لا يتمثل التحدي الكبير في ترتيب الجلوس في الملعب، ولكن في مسألة الوصول، والدخول والمغادرة. نتمنى أن نكون قادرين على استكمال خطتنا التفصيلية مع المدينة وممثلي نظام النقل العام خلال اسبوعين".

يتوقع أن تفتح منصات لشرب الجعة في الاستاد- ولكن ليس بالضرورة للأسباب الأكثر وضوحا.

وقال هيلمان :" نريد أيضا تجنب الطوابير عند الرحيل بعد صافرة نهاية المباراة. لذلك بالتأكيد لن يكون هناك أي ضرر إذا كانت هناك فرصة للأشخاص لشرب الجعة في الملعب عقب المباراة ومراجعة الـ90 دقيقة عمر اللقاء".

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