محظورات الدعاية الانتخابية للشيوخ

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بدأت اليوم الأحد 26 يوليو 2020 فترة الدعاية الإنتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ والتي من المقرر أن تستمر حتى تمام الساعة الثانية ظهر يوم 8 أغسطس أي بعد يوم الإقتراع بيوم والذي تم تحديده وتخصيصه للصمت الإنتخابي بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية في الإنتخابات ومن المقرر في يومي التاسع والعاشر من شهر أغسطس القادم أن يقوم المصريين في الخارج بالتصويت والتصويت في الدال سيكون يومي ال11 و12 من شهر أغسطس القادم.



وترصد بوابة " الفجر" محظورات الدعاية الإنتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ بحسب ما أوضحتها الهيئة الوطنية للإنتخابات في النقاط التالية:



1- حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية.



2- مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



3- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.



4- لا يجوز للمترشح استعمال المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استعمال المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.



5- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.



6- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.



7- حظر القيام بأية دعاية انتخابية تحمل في طياتها خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به عن طريق الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بهدف التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.



8- حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى".



9- ممنوع للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.



10- ممنوع بالنسبة للمترشح استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.



11- حظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.



12- ممنوع بالنسبة للمترشح استعمال أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

