حق رد| "بتروتريد" تكشف عن تفاصيل تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي: "التلاعب بمصالح العملاء غير صحيح"

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:15 م
شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد
شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"
أرسلت إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، خطابا إلى "الفجر" للرد على ما نشر في الموقع الإلكتروني بعنوان "بتروتريد تتلاعب بمصالح عملاء شركات الغاز وترفض تسجيل القراءات".

وقالت الشركة، في خطابها: ردا على ما سبنق نشره بخصوص تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، فقد أعلنت الشركة عن 12 طريقة مختلفة لتسجيل القراءة والدفع الإلكتروني، وأحدها هو موقع الشركة الذي يتعطل أحيانًا نتيجة انقطاع خط الإنترنت المغذي له من قبل الشركة المصرية للإنترنت، والبنية الرقمية (اتصالات).

وتهيب الشركة بعملائها في حالة انقطاع الخط عن الموقع الاستعانة بأي من الطرق السابق نشرها.

أما بخصوص إدخال العملاء في شرائح أعلى في حالة تسجيل القراءة، فتؤكد الشركة أن هذا الأمر غير صحيح وأن المتوسط يتم حسابه كمبلغ وليس استهلاك بالمتر حتى يتم تسجيل القراءة الفعلية وتتم التسوية إلكترونيًا، وفي حال أصبح للعميل رصيد مالي متبقي يتم ترحيله ليخصم من الفاتورة التالية وقد اتبعت الشركة هذه الآلية حفاظًا على مصالح عملائها وضمانًا لعدم محاسبتهم بشرائح أعلى.

كما توضح أن المتوسط الذي تم احتسابه كمبلغ مالي تم على أساس احتساب 70% فقط من متوسط قيمة فواتير العميل على مدى الشهور الستة الأخيرة، وتم مد فترة إدخال القراءات إلى يوم 18 من كل شهر بدلًا من يوم 15 تيسيرًا على العملاء.

وتؤكد الشركة لعملائها بالغ حرصها على مصالح عملائها وسلامتهم، ونحيطهم علمًا بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها كحل بديل لدخول المحصلين إلى المنازل حفاظًا على سلامتهم التي تعدها الشركة فوق كل اعتبار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غاز طبيعي شركة بترول شركة بتروتريد بتروتريد اهم الاخبار الغاز الطبيعي البترول اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مذبحة في برشلونة.. 12 لاعبا يرحلون عن كامب نو في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"البترول": منع قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل

بالصور.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا

بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين)

القابضة للمياه تكشف طرق تقديم قراءة العداد أونلاين (فيديو)

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2020| خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز petrotrade.com

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى بتروتريد.. وتعرف على تحذيرات شركة الغاز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

06:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً