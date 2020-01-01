حق رد| "بتروتريد" تكشف عن تفاصيل تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي: "التلاعب بمصالح العملاء غير صحيح"

بتروتريد تتلاعب بمصالح عملاء شركات الغاز وترفض تسجيل القراءات ". أرسلت إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، خطابا إلى "الفجر" للرد على ما نشر في الموقع الإلكتروني بعنوان

وقالت الشركة، في خطابها: ردا على ما سبنق نشره بخصوص تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، فقد أعلنت الشركة عن 12 طريقة مختلفة لتسجيل القراءة والدفع الإلكتروني، وأحدها هو موقع الشركة الذي يتعطل أحيانًا نتيجة انقطاع خط الإنترنت المغذي له من قبل الشركة المصرية للإنترنت، والبنية الرقمية (اتصالات).

وتهيب الشركة بعملائها في حالة انقطاع الخط عن الموقع الاستعانة بأي من الطرق السابق نشرها.





أما بخصوص إدخال العملاء في شرائح أعلى في حالة تسجيل القراءة، فتؤكد الشركة أن هذا الأمر غير صحيح وأن المتوسط يتم حسابه كمبلغ وليس استهلاك بالمتر حتى يتم تسجيل القراءة الفعلية وتتم التسوية إلكترونيًا، وفي حال أصبح للعميل رصيد مالي متبقي يتم ترحيله ليخصم من الفاتورة التالية وقد اتبعت الشركة هذه الآلية حفاظًا على مصالح عملائها وضمانًا لعدم محاسبتهم بشرائح أعلى.





كما توضح أن المتوسط الذي تم احتسابه كمبلغ مالي تم على أساس احتساب 70% فقط من متوسط قيمة فواتير العميل على مدى الشهور الستة الأخيرة، و تم مد فترة إدخال القراءات إلى يوم 18 من كل شهر بدلًا من يوم 15 تيسيرًا على العملاء.



