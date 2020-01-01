بالجينز.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:46 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بدلة جينز، وعلقت قائلة"الطريقة للبدء هي الإقلاع عن الكلام والبدء في فعله".


وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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