الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:14 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا هامًا بشأن التعاقد مع صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعقد فايلر، جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات، خلال الساعات القليلة الماضية، في وجود الدكتور عمرو محب مترجم الفريق، للتناقش حول أهم أهداف المرحلة المقبلة والصفقات المطلوبة والراحلين.


وطالب فايلر خلال الجلسة، بإغلاق ملف الصفقات خلال الفترة الحالية، بالاتفاق مع أمير توفيق، بسبب ضيق الوقت ورغبته في التركيز بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.


ورفض فايلر، مناقشة أي عروض في الوقت الحالي أو ترشيحات إفريقية، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصةً أنه ينافس على دوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لخوض ودية أمام الجونة، يوم 28 من الشهر الجاري، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".


ويلتقي الأهلي الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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