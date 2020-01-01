في المقدمة بصفوف الخير.. الإمارات تسعى باستمرار إلى النماء لكل دول العالم

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر

عندما نتحدث عن العمل الإنساني، يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات، بلد الإنسانية، فقد أثبتت للعالم أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب، حيث نجدها في مقدمة الصفوف الساعية إلى الخير والنماء، لكل من هم على كوكب الأرض، من الفقراء والمحتاجين وذوي العوز، الذين تطاردهم الفاقة في كل حين.

 

وقد جابت مساعداتها أكثر من 1132 طناً من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

الأحداث المتوالية في العالم وقضاياه، وفي مقدمتها انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، أظهرت بشكل جلي، مدى ازدياد الحاجة الدولية إلى الجهود الإنسانية والخيرية التي تبذلها الإمارات في جميع القضايا والمجالات، فهي دولة مؤسسات، تقوم على الخطط والبرامج، واتخذت من المجال الإنساني، واحداً من مشاريعها المستقبلية لخدمة البشرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة في برشلونة.. 12 لاعبا يرحلون عن كامب نو في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تطورات خطيرة.. 30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بأكتوبر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

منذ 42 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ولي عهد أبو ظبي ومدير "الغذاء العالمي" يستعرضان دور البرنامج في توفير المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر الإماراتي: دورنا الإنساني في اليمن يؤكد وفاء الإمارات لقيمها

حمدان بن زايد: الإمارات ركيزة أساسية في التصدي لتداعيات الأزمات الإنسانية

تزامنا مع "عام التسامح".. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للعمل الخيري

صحيفة : جهود إماراتية ضخمة محليا وعالميا في مواجهة كورونا

صحيفة: المساعدات الإماراتية جابت 32 دولة للمساعدة في مكافحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً