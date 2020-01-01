(رابط فعال) | ننشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة "منحة ال500 جنيه"

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:05 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

(رابط فعال) | ننشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة "منحة ال500 جنيه"

أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة | يبحث الآلاف من المواطنين والعمال الغير منتظمين عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة والتي من المقرر صرفها قبل العيد، وهذه المنحة تعد من ضمن سلسلة المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب، لمساعدته في تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة، و مساعدة المتضررين من إنتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن قيمة هذه المنحة 500 جنيه لكل فرد مستحق، تصرف لهم بشكل شهري غير منتظم، و ينتظر العمال الغير منتظمين الآن إعلان أسماء المستفيدين من مساعدة العمالة الغير منتظمة لشهر يوليو الحالي.

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة
صرّح الدكنور محمد سعفان مدير وزارة القوة العاملة بمصر، أنه سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، بعد الانتهاء من تسليم مرتبات شهر يوليو، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف هذه المساعدة إلى حوالي مليون و600 ألف عامل من العمال الغير منتظمين المتضررين من فيروس كورونا، وستتم عمليات التسليم عن طريق الصرافات الآلية والبطاقات الخاص بهذه المنحة التي تسلمها المستحقون خلال الدفعة الأولى والثانية من منحة العمالة الغير منتظمة.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العمالة الغير منتظمة
أطلقت وزارة القوى العاملة رابطاً للاستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير متظمة الدفعة الثالثة، ويمكنكم أعزائنا القراء الاستعلام عن أحقيتكم بالمساعدة عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا)، ومن ثم الضغط على منحة (500 جنيه)، ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات بشكل صحيح في مكانها المناسب، ومن ثم الضغط على زر استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل.

(رابط فعال) | ننشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة "منحة ال500 جنيه"

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