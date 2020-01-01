السيطرة على حريق المنطقة الصناعية في أكتوبر

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:00 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على حريق هائل إندلع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية أن المخزن المندلع به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تابع لمصنع مقرمشات شهير.

وعززت الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والحماية المدنية بالقليوبية بقوات من الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ووصل عدد سيارات الإطفاء 30 سيارة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجمالون المندله به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، على مساحة 20 ألف متر، يحوي ربعه على أتوبيسات مركونة والنصف يحوي على كميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع، وجزء من خزانات السولار، والمواتير، والمعدات الخاصة بالتصنيع، موضحة إلى أن الحريق إلتهم كميات الذرة والمواتير والمعدات وحاصرت القوات ألسنة اللهب قبل وصولها إلى خزانات السولار والأتوبيسات.

وبينت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن الحريق اندلع بـ"جمالون"، على مساحة 20 ألف مترا، يحوي على اتوبيسات، ومعدات وأجهزة، وكميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع بالجزء الخاص بخزانات سولار والمعدات والمواتير، كميات الذرة المخزنه وتم محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الاتوبيسات وخزانات السولار.

وكانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق هائل، شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق بوابة الفجر المنطقة الصناعية التحريات الأولية أكتوبر

أخبار تهمك

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

منذ ساعة الا ربع

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ نصف ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تطورات خطيرة.. 30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بأكتوبر

منذ أقل من ساعتين

مذبحة في برشلونة.. 12 لاعبا يرحلون عن كامب نو في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بمصنع مواد غذائية في أكتوبر

اندلاع حريق بمستشفي حميات إمبابة.. ومحاولات للسيطرة عليه

ننشر الصور الأولى لحريق مستشفى حميات إمبابة

تفحم 3 نخلات وزبالة.. السيطرة على حريق مستشفى حميات إمبابة (صور)

الحماية المدنية تجري عمليات التبريد لمستشفى حميات إمبابة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً