رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، معرفة مصير رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لنهاية الموسم الكروي الجاري.

مصير رمضان صبحي مع الأهلي

أبدى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي رغبته في البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا في ظل ضعف العروض التى تلقاها الجناح الدولي خلال الفترة الماضية.

من جانبه انتهت جلسة حاسمه، بين رمضان صبحي وأحد مسؤولي النادي الأهلي، أكد خلالها على رغبته في البقاء مع الأحمر في ظل ضعف العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأوليمبي.

من جانبه أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه يتمنى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الأهلي وهيدرسيفلد من أجل انتقاله نهائيًا للقلعة الحمراء.