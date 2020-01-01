"التربية الرياضية بنات" بجامعة حلوان تقيم مهرجانا في الكاراتيه التقليدي

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:53 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تقيم كلية التربية الرياضية بنات (جامعة حلوان)، غدا الاثنين، مهرجانا رياضيا في لعبة الكاراتيه التقليدي يحضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد عبر تطبيق زووم.

كما يشهد المهرجان الذي يبدأ في الحادية عشرة ونصف صباحا رامي البكري رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة حنان عبد الفتاح عميدة الكلية، والدكتورة دينا حفني رئيس قسم الادارة الرياضية والترويح، والدكتورة نشوى حلمي رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية والدكتورة الهام عبد المنعم وكيلة شؤون التعليم والطلاب.

ويقام المهرجان الذي يعد مشروع تخرج الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنات (برنامج الادارة الرياضية) تحت رعاية الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، وتحت اشراف الدكتورة دعاء شوقي استاذ تطبيقات الادارة في المنازلات والرياضات الفردية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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