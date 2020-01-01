إجراء أكثر من 52 ألف فحص جديد لكورونا بالإمارات

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء أكثر من 52 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 313 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 58.562 حالة.

 

وأكدت الوزارة شفاء 393 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالي المتعافين 51.628، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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