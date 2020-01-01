الارتفاع يخيم على البورصات الخليجية فى أول تعاملات الأسبوع

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
خيم الارتفاع على البورصات الخليجية بنهاية أول جلسات الأسبوع اليوم الأحد، لتحقق  بورصتا الإمارات صعودها مدفوعة بأسهم البنوك والشركات العقارية بينما حدت خسائر سهم عملاق النفط أرامكو من مكاسب السوق السعودي.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة دبي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة مدفوعا بصعود نسبته 6.1 بالمئة في سهم داماك العقارية و0.5 بالمئة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وأكدت داماك أن شركة بورت إنفستمنت ليمتد، التي حولت أسهمها إلى مجموعة عمران هي شركة مملوكة لداماك إنترناشيونال ليمتد، وهي شركة مشتركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20 بالمئة فقط.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة مع صعود أكبر مصرف في البلاد وهو أبوظبي الأول بذات النسبة وارتفاع سهم العالمية القابضة 2.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة فقط مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وبنك البلاد 1.5 بالمئة.

وأعلن المصرف تحقيق أرباح صافية تبلغ 318.1 مليون ريال (84.81 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 304.9 مليون ريال قبل عام. 

أما عملاق النفط أرامكو فقد انخفض السهم 0.8 بالمئة مسجلا 32.8 ريال.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت 65 بالمئة على أساس سنوي في مايو، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.

وارتفع المؤشر القطري أيضا لكن بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة مدفوعا بزيادة قدرها ثلاثة بالمئة في سهم البنك التجاري وقفزة في سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بنسبة 8.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة في الأرباح الصافية للنصف الأول من العام.

لكن سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر تراجع 0.8 بالمئة قبل إعلان نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام.

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