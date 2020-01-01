تردد قناه الاهلي الجديد | ننشر تردد استقبال قناة الاهلي الجديد Al Ahly TV 2020 بتقنية الـ HD

تردد قناه الاهلي الجديد | تستعد قناة الأهلي للانطلاق خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدتها برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، التي ستأتي بشكل يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي في كل مكان.





وبدأت قناة النادي الأهلي البث التجريبي بعد تطويرها بأغنية «نادي القرن»، حيث تستعد القناة لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان.





وأعلنت إدارة القناة للسادة المشاهدين، أنه عندما يتعذر استقبال إرسال القناة على أي من الترددين ( H11747-H12341)، لا بد من عمل إعادة بحث على جهاز الرسيفر على الترددين القديم والجديد، حيث إن بث القناة قد تم تطويره ليصبح HD.





وتذيع القناة نشيد الأهلي على مدار اليوم، وهو النشيد الذي اتفق عليه مسئولو الأهلي وإدارة القناة، مع العد التنازلي على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الاثنين المقبل.





وعكفت شركة لايف على تقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان نظرا للشعبية الكبيرة التى يحظى بها المارد الأحمر.





تردد قناة الاهلي الجديد نايل سات 2020





التردد: 12340.





الاستقطاب: أفقى (H)





معدل الترميز: 27500





معامل الخطأ: ¾





تردد آخر لقناة الأهلي الجديد نايل سات 2020





التردد الثاني: 11747.





معدل الترميز: 27500.





معامل تصحيح الخطأ: 3/4.