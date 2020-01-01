انجاز تاريخي في انتظار محمد صلاح.. تعرف عليه

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
اقترب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، اليوم الأحد من تحقيق رقم قياسي له مع الريدز خلال اللقاء الأخير هذا الموسم من الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد .

حيث تمكن محمد صلاح من تسجيل 19 هدفًا هذا الموسم في الدوري الممتاز مع ليفربول، ويسعى الفرعون المصري لإحراز هدف واحد فقط أمام نظيره نيوكاسل لكي يحقيق إنجاز غائب منذ 54 عاما داخل نادي ليفربول.

وفي حالة تمكن صلاح من زيارة شباك نيوكاسل، سيصبح أول لاعب من ليفربول منذ الأسطورة روجر هانت في موسم 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ النادي، الذي يسجل 20 هدفًا في الدوري في ثلاثة مواسم متتالية.

جدير بالذكر أن صلاح استطاع أن يسجل  32 هدفًا في أول موسم له مع ليفربول عام (2017-2018)، وسجل 22 هدفًا في الموسم الذي يليه (2018-2019)، ليحصد لقب الحذاء الذهبي لموسمين متتاليين.

وتبدو هناك صعوبة في حصول محمد صلاح على الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين حاليا برصيد 19 هدفا، متساويا مع الإنجليزي رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل أربعة أهداف على الأقل أمام نيوكاسل لمعادلة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي إذا لم يسجل في الجولة الختامية ضد مانشستر يونايتد، أو خمسة أهداف للانفراد بالصدارة إذ لم يتخط منافسوه 23 هدفاً.

ونستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الآخيرة من البريميرليج:
 

1- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.


2- داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.


3- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.


4- رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.


5- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.


6- ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.


7- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.


8- أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.


9- راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

 
10- هاري كين، توتنهام هوتسبير، 17 هدفًا

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