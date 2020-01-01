تعرف على عنواين المحلات المشاركة فى مبادرة "مايغلاش عليك" بكافة المحافظات

بدأت اليوم الأحد المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلا تحت شعار "مايغلاش عليك"، والتى تقدم خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.





هنا. بجانب وجود دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية يصل لـ 200 جنيه للفرد وقامت وزارة المالية بإطلاق موقع للإطلاع على المنتجات المقدمة من خلال المبادرة يمكن الإطلاع عليه من





ونستعرض فيما يلي اسماء وعنواين المحلات المشاركة فى المبادرة:











