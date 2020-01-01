تردد قناة الأهلي الجديد 2020 بجودة HD وقائمة البرامج

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:42 م
تردد قناة الأهلي الجديد
تردد قناة الأهلي الجديد
تردد قناة الأهلي الجديد 2020 بجودة HD وقائمة البرامج 

تردد قناة الأهلي الجديد ، اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، بعدما دشن نادي الزمالك قناته الجديدة، بعدما سبقه المارد الأحمر بذلك منذ سنوات طويلة، ما دفع الجميع إلى الاستعانة بأحدث التقنيات لنيل إعجاب جمهور الفريقين الكبيرين.

تردد قناة الأهلي الجديد يتصدر

ويتصدر تردد قناة الأهلي الجديد "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلنت القناة موعد انطلاق جديد، في ثوب يتسم بالاحترافية العالية، ويؤكد كفاءتها وأحقيتها بتمثيل المارد الأحمر صاحب الشعبية الأكبر في مصر والوطن العربي.

البحث عن تردد قناة الأهلي الجديد

وزاد بحث الكثيرين عن تردد قناة الأهلي الجديد من أجل الاستعداد لانطلاق الفضائية في ثوبها الجديد، ومعرفة خطط برامجها، ومتابعة المبارايات الخالدة في ذاكرة عشاق القلعة الحمراء، والتعرف على نجوم مستقبل ناشئي الفريق الكبير.

تردد قناة الأهلي الجديد .. الآن

ونقدم لكم تردد قناة الأهلي الجديد قبل الانطلاق الجديد للقناة والمقرر ظهر غد الاثنين، وتحديدًا في الثانية من أجل متابعة التطورات الجديدة التي دخلت على القناة، ومقارنتها ببقية القنوات التي تبث في المجال الرياضي وتهتم بشؤون الرياضة والرياضيين.

تردد قناة الأهلي الجديد بعد التطوير

وطُورت شركة "لايف" التابعة لمجموعة "استادات" القابضة والمسؤولة عن عملية القناة بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام وإدارة النادي الأهلي، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الإثنين المقبل، عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2020 لمشاهدة ممتعة.

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 على نايل سات

تردد القناة                  12340

الاستقطاب                  أفقي H

معدل الترميز              27500 

معامل تصحيح الخطأ        5/6

كيفية الحصول على تردد قناة الأهلي الجديد

وكشفت إدراة القناة عن ضرورة البحث على تردد قناة الأهلي الجديد من أجل استقبال الترددين القديم والجديد بعدما أصبح البث بجودة عالية hd وهو ما يتطلب إعادة البحث على "الريسيفر"، في حال تعذر استقبال الإرسال على أي من الترددين  " H11747-H12341".

تردد قناة الأهلي الجديد في شكلها الجديد

ويتمكن المتابع من الحصول على تردد قناة الأهلي الجديد  من خلال عن طريق إدخال التردد الصحيح، حيث ستتحول القناة إلى تقنية HD، بعدما استحوذت شركة لايف على حق إدارتها مؤخرًا بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ووعد محمد كامل المدير التنفيذي للشركة بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو.

البرامج الفضائية على تردد قناة الأهلي الجديد 

من المقرر أن تنطلق مجموعة من البرامج عبر تردد قناة الأهلي الجديد من أهمها: "الأهلي اليوم، الاهلي في الصحافة، البيت الكبير، ستاد الأهلي، النشرة الرياضية، ماتشات زمان، ملوك الصالات، ملك وكتابة، ملعب الأهلي .

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 بجودة HD وقائمة البرامج 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تردد قناه الاهلي الجديد تردد قناة الأهلي 2020 تردد قناة الأهلي ألأهلي

أخبار تهمك

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يرفض التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

كيفية استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. تردد Zamalek Channel على النايل سات وعرب سات

أحدث تردد قناة mtv الجديد الفضائية اللبنانية ام تي في علي نايل وعرب سات | TV new Lebanon

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

تردد قناة الزمالك Zamalek channel frequency بجودة HD.. تابع كل برامجها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

03:56 م

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً