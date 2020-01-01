تردد قناة الأهلي الجديد 2020 بجودة HD وقائمة البرامج





تردد قناة الأهلي الجديد ، اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، بعدما دشن نادي الزمالك قناته الجديدة، بعدما سبقه المارد الأحمر بذلك منذ سنوات طويلة، ما دفع الجميع إلى الاستعانة بأحدث التقنيات لنيل إعجاب جمهور الفريقين الكبيرين.





تردد قناة الأهلي الجديد يتصدر





ويتصدر تردد قناة الأهلي الجديد "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلنت القناة موعد انطلاق جديد، في ثوب يتسم بالاحترافية العالية، ويؤكد كفاءتها وأحقيتها بتمثيل المارد الأحمر صاحب الشعبية الأكبر في مصر والوطن العربي.





البحث عن تردد قناة الأهلي الجديد





وزاد بحث الكثيرين عن تردد قناة الأهلي الجديد من أجل الاستعداد لانطلاق الفضائية في ثوبها الجديد، ومعرفة خطط برامجها، ومتابعة المبارايات الخالدة في ذاكرة عشاق القلعة الحمراء، والتعرف على نجوم مستقبل ناشئي الفريق الكبير.





تردد قناة الأهلي الجديد .. الآن





ونقدم لكم تردد قناة الأهلي الجديد قبل الانطلاق الجديد للقناة والمقرر ظهر غد الاثنين، وتحديدًا في الثانية من أجل متابعة التطورات الجديدة التي دخلت على القناة، ومقارنتها ببقية القنوات التي تبث في المجال الرياضي وتهتم بشؤون الرياضة والرياضيين.





تردد قناة الأهلي الجديد بعد التطوير





وطُورت شركة "لايف" التابعة لمجموعة "استادات" القابضة والمسؤولة عن عملية القناة بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام وإدارة النادي الأهلي، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الإثنين المقبل، عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2020 لمشاهدة ممتعة.





تردد قناة الأهلي الجديد 2020 على نايل سات





تردد القناة 12340





الاستقطاب أفقي H





معدل الترميز 27500





معامل تصحيح الخطأ 5/6





كيفية الحصول على تردد قناة الأهلي الجديد





وكشفت إدراة القناة عن ضرورة البحث على تردد قناة الأهلي الجديد من أجل استقبال الترددين القديم والجديد بعدما أصبح البث بجودة عالية hd وهو ما يتطلب إعادة البحث على "الريسيفر"، في حال تعذر استقبال الإرسال على أي من الترددين " H11747-H12341".





تردد قناة الأهلي الجديد في شكلها الجديد





ويتمكن المتابع من الحصول على تردد قناة الأهلي الجديد من خلال عن طريق إدخال التردد الصحيح، حيث ستتحول القناة إلى تقنية HD، بعدما استحوذت شركة لايف على حق إدارتها مؤخرًا بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ووعد محمد كامل المدير التنفيذي للشركة بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو.





البرامج الفضائية على تردد قناة الأهلي الجديد





من المقرر أن تنطلق مجموعة من البرامج عبر تردد قناة الأهلي الجديد من أهمها: "الأهلي اليوم، الاهلي في الصحافة، البيت الكبير، ستاد الأهلي، النشرة الرياضية، ماتشات زمان، ملوك الصالات، ملك وكتابة، ملعب الأهلي .



