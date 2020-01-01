مرصد الأزهر يندد بدعوات اقتحامات «الأقصى» يوم عرفة

ندِّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدعوات الصهيونية التي أطلقتها مجموعات متطرفة؛ بهدف الحشد لاقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ذكرى خراب «الهيكل» المزعوم التي تحل في الـ30 من الشهر الجاري وتوافق يوم «عرفة».





وأكد المرصد، أن تلك الدعوات الآثمة لاقتحام أولى القبلتين وثالث الحرمين في يوم يعدُّ من أعظم أيام الله عزَّ وجلَّ، انتهاك لحرمة هذا اليوم ومنزلته العظيمة عند المسلمين، واستفزاز لمشاعرهم، لافتًا إلى أن الاقتحامات الصهيونية الممنهجة اضطهاد ديني يأتي في إطار فرض سياسة الأمر الواقع على المقدسات الإسلامية داخل الأراضي المحتلة.





ويذكِّر المرصد باقتحام المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال، العام الماضي، ساحات الحرم الشريف عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في سابقة خطيرة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المصلين، واعتقال عدد كبير منهم، محذِّرًا من تواصل تلك الممارسات الإرهابية التي تستهدف الوجود الإسلامي والعربي للشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما ينذر بخطر محدق واندلاع حرب دينية تقضي على الأخضر واليابس.





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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.





وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.





وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".





وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.



