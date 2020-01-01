إسبانيا تضغط على لندن لاستبعاد جزر الكناري والبليار من الحجر الصحي

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تركز الحكومة الإسبانية على إقناع بريطانيا باستبعاد جزر البليار وجزر الكناري من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا الذي فرضته فجأة على جميع المسافرين العائدين من إسبانيا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونزاليس لايا، اليوم الاحد.

وقالت "جونزاليس لايا" للصحافيين: "إسبانيا آمنة، وهي آمنة للإسبان، وآمنة للسياح"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن حكومتها ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بالدول الأخرى إذا لزم الأمر، بناءً على بيانات الأوبئة، ولكن لن يكون هناك انتقام متبادل.

وقد أصدرت الحكومة البريطانية، يوم السبت، قرارًا بفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين، على جميع القادمين من الأراضي الإسبانية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتابع لما تشهده اسبانية بسبب الموجة الثانية لفيروس

وقال رئيس التحرير السياسي لصحيفة صنداي تايمز، تيم شيبمان، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن الموجة الثانية من "Covid-19" التي تشهدها إسبانيا دفعت إلى اتخاذ قرار بخروجها من قائمة الدول الآمنة، ولم تعلق وزارة الصحة البريطانية، على القرار حتى الآن.


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