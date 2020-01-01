محافظ كفر الشيخ يغلق 30 محلًا ومقهى في دسوق (صور)

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 30 محلا منها، لبيع الخضروات، ومقاهي، ومحلات جزارة لعدم تغطيتهم اللحوم، وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، بالإضافة لورش، وسوبر ماركت، بشارع الجيش، وميدان إبراهيم الدسوقي،وبعدد من شوارع مدينة دسوق، بالإضافة لغلق مقاهي مقابلة لنهر النيل، لتعديهم على الشوارع الرئيسية بالمدينة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بعدد من أحياء وشوارع مدينة دسوق، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية،إضافة لإزالة الإشغالات على الشوارع سواء رئيسية أو فرعية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق.



وشدد محافظ كفر الشيخ على منع الانتظار بشارع الجيش بدسوق، كما شدد المحافظ على سرعة نقل القمامة من الصناديق، والاهتمام بالنظافة،ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار حملات إزالة الإشغالات، وخاصة المقاهي المقابلة لنهر النيل أو بعدد من الشوارع.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه قرر غلق المحال والمقاهي المخالفة بدسوق ما بين 24 ساعة وأسبوع،لاستغلالها نهر الطرق الرئيسية، ما بين 24 ساعة وأسبوع، مؤكدًا أن جولاته بالمدن مستمرة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف