التشكيل الرسمي لموقعة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالبريميرليج

أعلن أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد وبراندان روديجيز المدير الفني لنادى ليستر سيتي عن التشكيل الرسمي لموقعة اليوم التي تجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد الرسمية كالتالي:"دي خيا، ماجوير، وان بيساكا، ويليامز، ليندلوف، ماتيتش، بوجبا، فيرنانديز، جرينود، راشفورد، مارسيال".

وجاءت تشكيلة ليستر سيتي الرسمية كالتالي:"شمايكل، جاستين، ايفانز، البيريتون، نيدي، شودري، تيلمانز، توماس، ايهناتشو، جيمي فاردي".