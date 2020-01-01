تايوان تستأنف رحلة بحرية وسط جائحة فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
استأنفت السلطات في تايوان رحلة بحرية في المحيطات بين الجزر، اليوم الأحد، وانضمت إلى عدد قليل من الأماكن في العالم لاستئناف الرحلات بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى توقف الصناعة فعليًا.

وقال جيمس صن، مدير المبيعات في خط الرحلات البحرية، إن الرحلة البحرية يمكن أن تلبي الرغبة في سفر الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالسفر إلى الخارج، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الراكب تساى جيارو، 22 سنة: "بسبب فيروس كورونا المستجد، لا يمكننا السفر إلى الخارج ولكن ما زلت أشعر بالرغبة فى السفر، لذلك قمت بالتسجيل فى رحلة التنقل بين الجزر. أنا لا تقلق بشأن الوباء كثيرًا، لأنني أعتقد أنه آمن جدًا في تايوان الآن."

يتكيف نحو 900 من المصطافين مع إجراءات السلامة الجديدة عند الصعود على متن سفينة إكسبلورر دريم من جنتنج هونج كونج (0678.HK) في طريقها من ميناء كيلونج في شمال تايوان. تقدم الشركة الآن رحلات تصل إلى خمسة أيام من تايوان إلى جزرها النائية ذات المناظر الخلابة وهي Penghu و Kinmen و Matsu.

استئناف الرحلة هو جزء من جهد حكومي لتعزيز صناعة السياحة التي تضررت بشدة من الوباء. أغلقت تايوان حدودها إلى حد كبير منذ منتصف مارس ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى الخارج إلا في حالة الضرورة القصوى.

تحمل السفينة ثلث الحد الأقصى للركاب فقط، وهي مجهزة بـ 22 جناحًا مخصصين لمصابي فيروس كورونا لعزل الركاب إن وُجدوا.

خضع الطاقم المكون من 500 فرد لفحص صحي لمدة 21 يومًا قبل الصعود على متن الطائرة. يجب على جميع موظفي خدمة الخط الأمامي ارتداء الأقنعة والقفازات. تم إسقاط خدمة البوفيه، وأغلق الكازينو والمنتجع على متن الطائرة، وتم فصل طاولات الطعام وتقسيمها على شاشات.

يجب على الركاب الحفاظ على المسافة الاجتماعية وفحص درجات الحرارة قبل القدوم على متن الطائرة.

حافظت تايوان على الوباء بشكل جيد مع 11 حالة نشطة فقط دون انتقال محلي لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الوقاية المبكرة والفعالة.

أخبار تهمك

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ ساعة الا ربع

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

03:56 م

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً