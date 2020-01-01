بيت الزكاة والصدقات: تقديم موعد صرف الإعانات الشهرية للمستحقين

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:27 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، عن تقديم موعد صرف الإعانات الشهرية التي تصرف من مكاتب البريد لشهر أغسطس 2020. 

ومن المقرر أن تبدأ صرف الإعانات الشهرية يوم 26 يوليو وتنتهي في 20 أغسطس. 

بحث حالة الطفل صابر

وكان شيخ الأزهر، قد وجه القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، ببحث حالة الطفل صابر الذي انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب عوته للدراسة مرة أخرى، والتكفل بعودته للدراسة على نفقة الأزهر الشريف. 

كما وجه شيخ الأزهر، بعمل إعانة شهرية للطفل وأسرته دعما له وتحقيقا لأمنيته، في إطار دعم بيت الزكاة والصدقات للأسر الأكثر احتياجًا.

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وأشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.

وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.

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