33 % تراجع في صادرات مصر من الأثاث

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير- يونيو" من العام الحالي بنحو 33% ليبلغ 95 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس أن صادرات القطاع ارتفعت خلال يونيو الماضي بنحو 6% لتسجل 14.25 مليون دولار مقابل 13.467 مليون دولار خلال يونيو 2019.





وأشار التقرير إلى أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الست شهور الأولى من العام الحالي بما قيمته 26 مليون دولار،مقارنة بنحو 35 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي،ثم "الإمارات العربية المتحدة" في المرتبة الثانية بنحو 14 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار،واحتلت "العراق" المرتبة الثالثة بما قيمته 11 مليون دولار وهو نفس مستواها خلال نفس الفترة من 2019،تلاها "سلطنة عمان" بنحو 9 ملايين دولار مقارنة بنحو 16 مليون خلال نفس الفترة من 2019.





وأضاف التقرير أن "السودان" احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمة 6 ملايين دولار مقارنة 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019،ثم "الأردن" بنحو 4 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار،وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" خلال 6 شهور نحو 4 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019،واحتلت "ليبيا" المرتبة الثامنة بما قيمته 3 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار،وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى باقي دول العالم نحو 20 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.