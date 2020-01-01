الزمالك يخوض مباراة ودية أمام طنطا الثلاثاء المقبل

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:18 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق طنطا  الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت .

وأكد مدحت عبد الهادي نجم دفاع نادي الزمالك سابقا أنه فخور بما يشاهده اليوم خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية مشددا على أن التنظيم الرائع يدفعنا لمساندة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

أضاف مدحت عبد الهادي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية أن إدارة نادي الزمالك حاليا تمنح قطاع الكرة ما يجعله قادرا علي حصد الألقاب بكل قوة.

تابع مدحت عبد الهادي أن الحضور المميز والكبير لأعضاء الجمعية أحد المفاجآت السعيدة خاصة وأن الأجواء هي الافضل.

وقال إن تواجده بالجمعية العمومية شرف كبير لأي فرد في هذا الصرح العظيم وان نجوم وأبناء النادي من الضروري تواجدهم للمشاركة في هذا الحدث.

وقال مدحت عبد الهادي أن الفريق الكروي الأول بالنادي استفاد من المواجهة القوية أمام بيراميدز خاصة وأن الفريق المنافس خاض مباراته بتشكيل مفاجأة خاصة أنهم لن يلعبوا بمهاجم صريح وهاجموا بخمسة لاعبين دفعة واحدة.

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