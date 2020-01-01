"توي" تلغي جميع الرحلات إلى أسبانيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
قالت توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، يوم الأحد إنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس ، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

قالت الشركة في بيان ”توي بريطانيا اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيس الإسباني حتى التاسع من أغسطس  2020“.

وأضاف البيان ”ندرك كم يتطلع عملاؤنا لعطلاتهم في الخارج وسيتسنى للبعض توفيق أوضاعه مع قيود الحجر الجديدة. وبالتالي فكل من يودون السفر إلى جزر البليار وجزر الخالدات (الكناري) سيتمكنون من ذلك كما هو مخطط له اعتبارا من الاثنين 27 يوليو“ .

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