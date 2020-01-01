هاري كين يقود تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس في ختام البريمير ليج

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي. :-

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: اوربيه - داير - ألدرفايلد - ديفيز.

خط الوسط: سيسوكو - لو سيلسيو - لوكاس مورا - وينكس - سون هيونج.

خط الهجوم: هاري كين.

وكان قد حقق فريق توتنهام فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت في لندن.