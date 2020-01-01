الزمالك يواجه طنطا وديا 28 يوليو

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

قرر  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق طنطا  الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.


وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.


ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت .


ومن المقرر أن يخوض الزمالك أولى مبارياته بعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام فريق المصري البورسعيدي يوم 5 أغسطس المقبل في اللقاء المؤجل بين الفريقين، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات شهر أغسطس.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ 40 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 16 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

03:56 م

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً