هاني الناظر: مصر متعاقدة على 30 مليون جرعة من عقار أكسفورد

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث سابقًا، إنه توقع تراجع إصابات فيروس كورونا مع بداية فصل الصيف منذ مارس الماضي، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك تناقص سريع وملحوظ في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، متوقع مزيد من الانخفاض في أعداد إصابات كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا ينتمي لعائلة من الفيروسات الموسمية التي تقوى في الشتاء وتضعف في الصيف لكنها لا تختفي.

وأكد رئيس المجلس القومي للبحوث سابقًا، أننا لن نشهد موجة ثانية من فيروس كورونا خلال الشتاء المقبل، موضحًا أن هناك 5 لقاحات على مستوى العالم في مراحلهم النهائية، ومن المتوقع بدء انتاجهم في اواخر أغسطس بداية سبتمبر، ومصر متعاقدة على 30 مليون جرعة من عقار أكسفورد، مع توقيع اتفاقية مع الجانب الصين لتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج الأمصال وتصديرها لإفريقيا، وهذا يمنع ظهور جائحة أخرى أو هجمة شرسة اخرى لكورونا.

ونفى "الناظر"، وجود أي إصابات بمرض الطاعون الدملي في مصر، موضحًا أن هناك حالة إصابة واحدة ظهرت في الصين، وتم السيطرة عليها وعلاج المريض، موضحًا أن الطاعون بكتريا وليس فيروس، والبكتريا تقتل بالمضادات الحيوية البسيطة، منوهًا بأن هذا المرض كان خطر في القرون القديمة لعدم وجود مضاد حيوية لعلاجه، مؤكدا أن مصر خالية تمامًا من هذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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