جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام وولفرهامبتون في قمة "ستامفورد بريدج"

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:05 م
تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي. :- 

حراسة المرمى: كابيرو. 

خط الدفاع: ازبيلكوتا - كورت زوما - روديجير - ماركوس الونسو - جيمس. 

خط الوسط: جورجينهو - كوفاسيتش - ماسون ماونت - بوليسيتش. 

خط الهجوم: اولفيه جيرو. 

ويحتاج فريق تشيلسي لتحقيق الفوز أو التعادل خلال تلك المباراة من أجل حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة جيرو تشيلسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 16 ساعة

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

03:56 م

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً