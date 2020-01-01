دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:00 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
لا يزال فيروس كورونا يخضع الي العديد من الدراسات والأبحاث الطبية، حتى يتمكن العلماء من التعرف علي خصائصه واعراضه وقد أنضم مؤخرا عرض نادر يصيب الأذن نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الاعراض الجديدة التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا:

ضعف السمع:
أعلنت دراسة حديثة اجرها الباحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أمس السبت، عن وجود ضعف السمع قد يكون مؤشرا نادرًا للإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه يصيب الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة خلف الأذن مباشرة.

وبحسب الدراسة فقد وجد الباحثون كميات هائلة من الفيروس في الأذن الوسطى وعظم الخشاء لثلاثة مرضى توفوا بسبب كورونا، وفق لما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الحالة المزاجية أو القلق:
وفق لدراسة دولية بقيادة باحث في كلية الطب بجامعة سينسيناتي، فقد ظهرت علامات نفسية مثل تقلب الحالة المزاجية أو القلق المكتئب عند الإصابة بكوفيد 19، مشيرا الي أن الفيروس يؤثر على الجهاز العصبي المركز.

وأفادت الدراسة، أن الإعراض العصبية ترتبط بفقدان حاستي الشم والتذوق، بدلا من المؤشرات الأكثر حدة لفيروس كورونا الجديد مثل ضيق التنفس أو السعال أو الحمى.

وأكد سيدغات، من جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الكرب النفسي (المزاج أو القلق)، قد يوضح مدي تغلغل، للفيروس داخل الجهاز العصبي.

طفح جلدي داخل الفم:
أكد الأطباء في إسبانيا على وجود مؤشر خطير لدي مصابين بفيروس كورونا، وهو الطفح الجلدي داخل الفم، وقد أشار طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي، الي أن الطفح الجلدي يعرف اسم إينانثيم، ومرتبط بحالات كوفيد 19.

وقالت الدكتورة ميشيل جرين بمستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، إن الطفح الجلدي على الأغشية المخاطية، أمر شائع جدًا في المرضى الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم.

الطفح الجلدي على الجسم:
أفادت دراسة سابقة أن الطفح الجلدي قد يكون المؤشر الوحيد على الإصابة بفيروس كورونا، حيث أكتشف الأطباء ثلاثة أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص المصابين بالفيروس، ليندرج ضمن أعراض فيروس كورونا.

ووفق الدراسة التي أجرها علماء في جامعة "كينغز كوليدج لندن" البريطانية، أن نسبة المصابين بعرض الجدري تصل إلى 8.8%، كما كانوا يعانوا من أعراض فيروس كورونا الأخرى مثل السعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

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