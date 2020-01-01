بختام أولي جلسات الأسبوع .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.1%





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7434.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 21.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8123.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.





وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%.







