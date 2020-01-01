بختام أولي جلسات الأسبوع .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.1%

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:16 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.1% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7434.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 21.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8123.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.
 

وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%.


 
وقفز 72 سهماً  بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 9.50%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 5.73%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.97%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 4.49%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.25%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 439.1 مليون ريال سعودي.
 

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